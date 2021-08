Depois de duas épocas em bom nível no Vitória de Guimarães, João Carlos Teixeira fez as malas e voou para os Países Baixos, para representar o Feyenoord.

Na primeira época no clube de Roterdão, o médio português fez 22 jogos, ele que já tem no currículo vários clubes no currículo, como o Sporting – na formação –, o Liverpool, o FC Porto ou o Sp. Braga.

Em entrevista ao Maisfutebol, João Carlos Teixeira conta como tem sido a experiência no Feyenoord e recorda alguns episódios da carreira em Portugal, nomeadamente das passagens por Guimarães, Braga e Porto.

Conhecedor da realidade do futebol holandês, o jogador de 28 anos traça ainda um raio-x do adversário do Benfica no play-off da Liga dos Campeões, o PSV Eindhoven.

Maisfutebol – Como tem sido a experiência na Holanda? O Feyenoord é um clube grande, não é?

João Carlos Teixeira – É um clube de topo, os adeptos agora voltaram, mudam muito o ambiente no estádio, não tem nada a ver com o ano passado. Os adeptos do Feyenoord são doidos, são como os do Vitória de Guimarães. É classe trabalhadora da cidade, que sentem as coisas, um bocado como o Liverpool, vibram muito.

MF – E os adeptos gostam de si?

JCT –Tenho ideia de que gostam de mim, gostam da forma como jogo, pelo menos pelos comentários que leio.

MF – E gosta de jogar aí?

JCT – Gosto muito de estar aqui, o que mais dificulta é o facto de não ter muito sol. Porque as condições dos clubes são parecidas às de Inglaterra. As instalações na Academia e no estádio são de topo, o clube é muito organizado. A cultura holandesa é muito à frente, os latinos são mais desleixados, por assim dizer.

MF – Em Portugal não deu o salto definitivo, porquê?

JCT – No FC Porto foi o que mais me custou, comecei bem a pré-época, estava tudo a correr bem, mas depois fui emprestado sem razão aparente e depois só voltei a jogar quase em janeiro. No Sp. Braga as coisas estavam a correr bem, mas depois do jogo frente ao Marselha tive uma apendicite, tive de parar um mês e meio e foi um corte muito grande na época, ainda por cima no fim. E as pessoas recordam-se como acabamos a época, não como começamos. Acabei mal porque acabei a não jogar, mas estava a correr-me bem.

MF – O Abel alguma vez explicou porque é que deixou de jogar quando recuperou?

JCT – Quando voltei, a equipa estava muito bem. Estávamos com resultados muito bons. E entendo que seja difícil para um treinador que mude alguma coisa quando a equipa está muito bem. Não jogamos sozinhos, é uma equipa e às vezes o treinador tem de pensar nisso.

MF – Foi um dos corajosos que foi do Sp. Braga para o Vitória de Guimarães, como foi a mudança?

JCT – Eu sou de Braga, moro em Braga, mas não foi muito difícil. Nunca tive problemas na rua.

MF – A voltar, voltaria para Sp. Braga, não?

Não sei, nunca pensei sequer em voltar para Portugal.