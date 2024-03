Roméo Lavia, médio do Chelsea, não joga mais esta época devido a lesão, informou o clube esta quarta-feira.

O futebolista belga juntou-se ao Chelsea no início da época, por 58 milhões de libras, hoje o equivalente a 67 milhões de euros (segundo a imprensa inglesa), depois de ter feito uma época vistosa no Southampton.

«Avaliações médicas recentes confirmaram que Lavia, que sofreu uma lesão significativa na coxa contra o Crystal Palace em dezembro, não jogará novamente nesta temporada», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Com a camisola do clube de Londres fez apenas um jogo, no qual se lesionou na coxa, dia 27 de dezembro, frente ao Crystal Palace. Nessa partida fez um total de 32 minutos, os únicos esta época.