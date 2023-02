Como treina João Félix? O Chelsea mostra ao detalhe.

Depois de três jogos se suspensão por ter sido expulso na estreia com o Fulham, o internacional português aponta baterias ao duelo do próximo sábado com o West Ham. Esta quinta-feira, os blues partilharam um vídeo com os principais momentos de uma das sessões de trabalho que decorreu a um ritmo intenso.

Félix foi visto mais do que uma vez ao lado de Enzo Fernández, bem como de Azpilicueta e Kepa, até porque nesta caso a língua facilita a comunicação entre os jogadores.

Por fim, o avançado português, admirador confesso da NBA, tentou acertar com as meias sujas no balde da roupa… mas falhou o lançamento.

Ora veja: