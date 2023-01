Da viagem para Londres, na companhia da namorada, até à expulsão na estreia.

Alex Bukovac, produtor de conteúdos digitais sediado em Lisboa, acompanhou a mudança de João Félix para o Chelsea, e publicou agora um vídeo com os bastidores dessas horas de consumação da transferência.

A saída de Madrid, na companhia dos representantes e da namorada, a atriz e modelo Margarida Corceiro, com quem jogou cartas no avião privado. As primeiras horas em Londres, com a assinatura de contrato e as formalidades habituais, como as fotografias da praxe. O momento de descontração do jogador ao final do dia, a jogar cartas com a namorada e com o pai.

E depois o dia da estreia, em Craven Cottage, frente ao Fulham de Marco Silva e João Palhinha. A chegada ao estádio e depois o momento da expulsão, acompanhado pela família (incluindo o irmão, Hugo, que joga no Benfica) na bancada, entre os adeptos do Chelsea.

Veja as imagens dos bastidores da mudança de João Félix para o Chelsea: