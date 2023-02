Ao segundo jogo com a camisola do Chelsea, João Félix estreou-se a marcar pelos blues, no empate a uma bola no dérbi com o West Ham.

O avançado português esteve em destaque, sobretudo, na primeira parte e não passou despercebido aos adversários. Após a partida, Declan Rice elogiou a qualidade do internacional luso que chegou no último mercado ao futebol inglês.

«Já enfrentei muitos médios e números 10 e nos primeiros 10 ou 15 minutos eu estava… consegues ver que é um jogador de topo. A forma que trabalhou de um lado ao outro para conseguir a bola e encontrar os espaços mostra que é um jogador incrível. Apercebi-me disso logo de imediato, nos primeiros minutos. Tens de fazer um jogo muito bom contra jogadores como ele», disse o médio dos hammers aos microfones do Studiam Astro.