Li Tie, antigo médio e um dos maiores jogadores da história do futebol chinês, foi acusado de corrupção pelas autoridades locais.

O ex-jogador, que também foi selecionador chinês, é acusado de ter feito e recebido subornos durante a sua carreira como treinador, e já se encontrava detido desde maio, altura em que foi considerado suspeito.

Li Tie é conhecido por ser o sétimo futebolista com mais internacionalizações pela China e teve uma passagem pela Premier League, jogando no Everton e no Sheffield United. Como treinador, passou três anos no comando da seleção chinesa, mas foi afastado após falhar o apuramento para o Mundial2022.