O início da próxima temporada do campeonato chinês, atrasado pelo número crescente de casos de covid-19 no país, vai arrancar a três de junho, com as dezoito equipas do primeiro escalão a jogarem em apenas três cidades: Dalian, Haikou e Meizgou.

Condicionantes impostas pela política de «covid zero» imposta no país que mantém um confinamento rigoroso em várias cidades.

As equipas já estão concentradas nos campos de treinos que foram distribuídos no início da temporada e retomaram agora os treinos da pré-época, depois de terem cumprido um período de quarentena obrigatório.

O Shandong Taishan, campeão em título, apresenta-se mais uma vez como favorito, mas o Shanghai Port também está na corrida.