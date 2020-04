O Guangzhou Evergrande, da China, decidiu rescindir com o jogador Yu Hanchao, depois deste ter sido apanhado a adulterar a matrícula do seu carro.

O bicampeão asiático de futebol justifica que se limitou a cumprir os regulamentos da instituição, que determinam que qualquer funcionário do clube que viole a lei será pura e simplesmente despedido.

Ora, Yu Hanchao, foi apanhado por um vídeo amador a adulterar a placa de matrícula do seu carro, em plena via pública, numa clara violação dos regulamentos internos do emblema chinês.

O avançado de 33 anos foi detido pela polícia de Guangzhou e as consequências não tardaram, com o clube onde alinhava, até esta terça-feira, a despedi-lo.

Internacional chinês desde 2009 e a representar o Guangzhou Evergrande há quase seis anos, Yu Hanchao, fica agora desempregado.