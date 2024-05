Chiquinho, jogador do Olympiakos, em declarações à Sport TV, após a conquista da Liga Conferência, frente à Fiorentina, por 1-0:

«É difícil pôr em palavras o que fizemos aqui hoje. A primeira final europeia do Olympiakos e conseguimos conquistá-la. Sem dúvida que é um sentimento único. Estamos muito felizes.»

[Fator casa foi importante?] «Acredito que o apoio dos nossos adeptos, no estádio e fora do estádio foi importante! Mantivemos a nossa personalidade desde o primeiro minuto, foi um jogo equilibrado, mas acho que tivemos o controlo durante os 120 minutos. Acabámos por ser felizes no final e merecemos esta conquista.»

«As mudanças custam sempre um bocadinho, mas agora olho para trás e foi a melhor escolha que fiz na carreira. Estou muito feliz por jogar aqui. Tenho jogado sempre e tenho sido muito acarinhado pelos adeptos e estrutura do clube. Isso dá-me confiança para transportar para o campo as coisas boas. quero continuar a ser feliz aqui e dar alegria aos nossos adeptos.»