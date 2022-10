Chrissy Rouse, piloto inglês, morreu esta quinta-feira, aos 26 anos.

Rouse não resistiu aos graves ferimentos que sofreu no domingo passado, na ronda final do campeonato britânico de Superbikes.

O piloto caiu logo na primeira volta, depois de um choque com um colega, e foi prontamente assistido no circuito, antes de ser transportado para o hospital, já em coma artificial.

«É com grande pesar que informamos que Chrissy Rouse, de Newcastle upon Tyne, não resistiu aos ferimentos e morreu em paz, rodeado pela família esta tarde. Em nome da família do Chrissy, queremos partilhar o seu agradecimento pelo apoio demonstrado por todos. Agradecemos, também, aos comissários e a todas as equipas médicas que deram o seu melhor pelo Chrissy», lê-se, no comunicado divulgado pela organização do campeonato britânico de superbikes.