O ciclista Ricardo Vilela, que já estava a cumprir uma suspensão de três anos, foi suspenso esta quarta-feira por mais sete anos pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP), enquanto José Gonçalves, também ex-ciclista da W52-FC Porto, vai cumprir quatro anos de sanção.

Segunda a lista atualizada da ADoP, Vilela ficará suspenso até 14 de julho de 2032, com os novos sete anos de suspensão a contarem a partir do momento do final dos três já em vigor, por «posse de substância e método proibido».

Por seu turno, Gonçalves, enfrenta quatro anos de suspensão por «posse de substância proibida», mais um ano do que as sanções aplicadas aos antigos companheiros que colaboraram com a ADoP, no processo «Prova Limpa».

Recorde-se que os ciclistas estão entre os 26 arguidos acusados de tráfico de substâncias e métodos, num processo que desmantelou a equipa W52-FC Porto, dominadora do ciclismo nacional nos últimos anos.