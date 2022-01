O ciclista colombiano Egan Bernal deixou uma mensagem nas redes sociais, esta sexta-feira, a partir da unidade hospitalar em que está internado nos cuidados intensivos, após um grave acidente que lhe causou vários traumatismos.

«Continuo na UCI à espera de mais cirurgias, mas confiante em Deus para que tudo acabe bem», escreveu o ciclista da INEOS, a acompanhar uma fotografia sua acamado.

«Depois de ter estado com 95% de probabilidade de ficar paraplégico e de quase perder a vida a fazer o que mais gosto de fazer, hoje quero agradecer a Deus, à Clínica Universidade de la Sabana e todos os seus especialistas por fazerem o impossível, à minha família, amigos e todos vós pelas mensagens», acrescentou.

Bernal, vencedor do Tour2019 e do Giro2021, colidiu na última segunda-feira com um autocarro durante um treino com colegas de equipa, nos arredores de Bogotá.

O atleta colombiano, um dos principais nomes do pelotão, foi submetido a duas intervenções cirúrgicas na Clínica Universidade de la Sabana, para onde foi transportado.

Os médicos fixaram a perna direita do ciclista de 25 anos e estabilizaram a fratura vertebral. Agora nos cuidados intensivos, recebe assistência para tratar outras lesões secundárias.