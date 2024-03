Wout Van Aert foi esta quinta-feira submetido, com sucesso, a uma operação, que o impede de participar na Volta a Flandres, no Paris-Roubaix e na Amstel Gold Race, as três «clássicas» que se seguem, no calendário «World Tour».

Em comunicado, a «Visma-Lease a Bike» confirma que o belga fraturou o esterno, a clavícula e várias costelas, depois da queda sofrida na «A travers la Flandre», a 67km do final, que envolveu dezenas de ciclistas.

No mesmo texto, a formação neerlandesa não refere o tempo de paragem necessário, mas coloca em cima da mesa a hipótese de Van Aert falhar a participação na Volta a Itália, que decorre de 4 a 26 de maio.

Update Wout van Aert



Wout van Aert had a successful operation today.



Examination revealed that he

suffered a broken sternum, broken collarbone and several broken ribs.



It is unclear when Wout will be able to get back on his bike. The next few weeks will be all about his…