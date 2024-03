Wout van Aert, ciclista da Team Visma | Lease a Bike, fraturou esta quarta-feira a clavícula e várias costelas numa queda durante a clássica Através da Flandres.

A recuperação do atleta belga ainda não é conhecida, mas já se sabe que vai falhar a Volta à Flandres, Paris-Roubaix e a Amstel Gold Race.

A queda ocorreu ao quilómetro 67 do final da clássica belga, envolvendo também o seu compatriota Jasper Stuyven, vice-campeão na E3, que também sofreu fratura de clavícula, o dinamarquês Mads Pedersen, ambos da Lidl-Trek e Biniam Girmay, da Intermarché-Wanty.

Na sequência do acidente, o ciclista rasgou completamento o equipamento na zona das costas, cobertas de abrasões, e teve mesmo de ser retirado numa maca para ser transportado para o hospital, enquanto chorava desconsolado.

Com este acidente, Van Aert poderá ter a Volta à Itália em risco, que se realiza entre 4 a 26 de maio.

Por outro lado, Matteo Jorgenson, companheiro de equipa do belga, acabou por vencer a 78.º edição da Através da Flandres, à frente do norueguês Jonas Abrahamsen (Uno-X), segundo lugar, e do suíço Stefan Küng (Groupama-FDJ), terceiro.

Veja o momento da queda: