O ciclista colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) venceu esta quarta-feira a quarta etapa do Paris-Nice, num dia que trouxe um novo líder na classificação geral, agora o australiano Luke Plapp (Jayco Alula).

Buitrago concluiu em 04:25.52 horas os 183 quilómetros entre Chalon-sur-Saône e Mont Brouilly, com a meta a coincidir com uma contagem de segunda categoria.

Plapp, que atacou a cerca de 25 quilómetros da meta, sendo depois alcançado por Buitrago, terminou a tirada no segundo lugar, a dez segundos do colombiano. O dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) foi terceiro, a 27 segundos, o mesmo tempo do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), quarto.

Veja o último quilómetro da etapa:

Na geral, Plapp tem 13 segundos de avanço sobre Buitrago, segundo classificado. O anterior líder, o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates) é terceiro na geral, a 27 segundos de Plapp. O português João Almeida, 12.º na etapa a 48 segundos de Buitrago, desceu uma posição na geral e é agora quarto, a 29 segundos do colombiano.

Ruben Guerreiro (Movistar), o outro português em prova, terminou a tirada na 24.ª posição, a 02.46 minutos de Buitrago, subindo ao 25.º lugar da geral, a 04.23m.

Na quinta-feira, a quinta de oito etapas tem 193,5 quilómetros entre Saint-Sauveur-de-Montagut e Sisteron.