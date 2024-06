João Almeida, da UAE Emirates, terminou em grande na Volta à Suíça e só faltou mesmo a vitória na classificação geral. O ciclista luso ganhou, neste domingo, a oitava etapa da competição, o contrarrelógio (33.23,87), ficando apenas atrás do colega Adam Yates na classificação geral.

Yates ficou a oito segundos do português, nesta etapa, no segundo lugar.

É a quarta etapa ganha pela UAE Emirates de seguida, na Volta à Suíça. O dinamarquês Mattias Skjelmose ficou em terceiro, 20 segundos atrás de João Almeida.

Almeida venceu a etapa de 15,7 quilómetros, em contrarrelógio, mas não ficou com a camisola amarela, que pertence a Adam Yates. No sábado, os colegas tinham atravessado a meta juntos, de mãos dadas, num momento de desportivismo.

Desta forma, apesar deste final positivo do português natural das Caldas da Rainha, o britânico Adam Yates venceu a Volta à Suíçam, com um tempo de 20h18'49''. João Almeida ficou a 22 segundos de distância.

