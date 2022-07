A Volta a França estendeu-se na edição deste ano a mais um país, com a Dinamarca a estrear-se no traçado do Tour com as três primeiras etapas.

Depois de o contrarrelógio inicial ter sido marcado pela chuva intensa no circuito montado em Copenhaga, neste sábado a segunda etapa fez-se com sol e milhares e milhares de adeptos nas ruas.

Os dinamarqueses mostraram que são fãs da «Grande Boucle» e deram um colorido impressionante às estradas por onde passou a segunda etapa do Tour, como pode ver na galeria associada a este artigo.

E para tornar a festa ainda maior, a primeira contagem de montanha foi ganha pelo dinamarquês Magnus Cort, uma vitória celebrada de forma efusiva.