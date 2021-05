Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) venceu ao sprint a 13.ª etapa da Volta a Itália.

O ciclista campeão europeu e italiano de fundo cumpriu os 198 quilómetros entre Ravenna e Verona em pouco menos de 5 horas, tendo superado sobre a meta o compatriota Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e o eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), que fechou o pódio.

Na luta pela classificação geral não houve alterações entre os favoritos. Egan Bernal continua com a camisola rosa segura por 45 segundos face ao russo Aleksandr Vlasov.

Neste sábado cumpre-se a 14.ª etapa, uma das mais duras desta edição do Giro e que vai terminar com uma contagem de primeira categoria no Monte Zoncolan, a 1.730 metros de altitude.