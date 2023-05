João Almeida subiu após a terceira etapa do Giro ao segundo lugar na geral, mas não se livrou de um valente susto a 14 quilómetros da meta, numa tirada marcada pela chuva.

«Infelizmente, um corredor teve um acidente à minha frente e acabei por cair», começou por dizer em declarações libertadas pela UAE Team Emirates.

João Almeida, que escapou ileso, destacou o esforço dos colegas no sentido de voltar a integrá-lo no grupo dos favoritos. «Felizmente, tive os meus companheiros comigo para me ajudarem a voltar ao grupo, caso contrário nunca teria conseguido. Mantemos a cabeça levantada e estamos ansiosos pelos próximos dias.»

João Almeida, chefe de fila da UAE Team Emirates, está a 32 segundos do camisola rosa Remco Evenepoel.