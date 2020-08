O ciclista português Nélson Oliveira vai disputar a Volta a França em bicicleta pela equipa espanhola Movistar. Esta será a sua quinta participação na prova.

«Superfeliz de estar presente em mais um Tour ao lado desta grande equipa Movistar”, escreveu o corredor na sua página no Facebook, depois da confirmação, esta quarta-feira, da equipa que tem Alejandro Valverde e Enric Mas como ‘chefes de fila’.

Esta vai ser a 12.ª ‘grande Volta’ do português de 31 anos. Como melhor resultado, contabiliza um terceiro lugar no contrarrelógio individual da 13.ª etapa do Tour, em 2016.

A 107.ª edição da Volta a França decorre entre 30 de agosto e 20 de setembro. Recorde-se que a prova foi adiada devido à pandemia de covid-19, servindo como primeira das ‘grandes Voltas', antes do Giro e da Vuelta, em outubro.

O Tour vai ter 3.484,2 quilómetros em 21 etapas, arrancando em Nice e terminando nos Campos Elísios, em Paris.