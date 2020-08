Os Los Angeles Clippers venceram os Dallas Mavericks por 154-111 na última noite e colocaram-se a uma vitória das meias-finais do play-off da conferência Oeste da NBA.

Após o triunfo com um triplo de Doncic no último lance, os Mavs, privados do letão Kristaps Porzingis pelo segundo jogo, não tiveram tanto de Doncic. Paul George (35 pontos) e Kawhi Leonard (32) foram os únicos a ultrapassar os 30 pontos e contribuíram para a maior pontuação de sempre dos Clippers num jogo da NBA.

Ao mesmo tempo, o registo permite entrar para a história como o terceiro melhor a nível de pontos num jogo de play-off, apenas atrás de um jogo dos Boston Celtics em 1990 (157 pontos) e dos Bucks em 1970 (156 pontos).

O jogo ficou marcado por um gesto polémico de Marcus Morris com Luka Doncic (ver vídeo), que foi o melhor marcador dos Mavs com 22 pontos. O jogador dos Clippers pisou o tornozelo do esloveno, numa ação que gerou quezília, aumentando o lote de episódios quentes na eliminatória entre as duas equipas. Ainda assim, Doncic não deve falhar o jogo 6, que será decisivo nas contas.

No outro jogo da noite, os Denver Nuggets venceram os Utah Jazz por 117-107 e relançaram a eliminatória, reduzindo para 3-2. Jamal Murray e Nikola Jokic, respetivamente com 42 e 31 pontos, foram os melhores marcadores do jogo e os grandes responsáveis pelo triunfo dos Nuggets.