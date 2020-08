Depois dos Boston Celtics e dos Toronto Raptors, há mais uma equipa apurada para as meias-finais da Conferência Este dos play-offs da NBA. Trata-se dos Miami Heat, que venceram os Indiana Pacers por 99-87 e fecharam a eliminatória com quatro vitórias.

Os Heat esperam agora pelo adversário, que sairá do duelo entre os Milwaukee Bucks e os Orlando Magic. Depois da derrota no jogo um, os Bucks venceram sempre e levam vantagem de 3-1 na série, estando a uma vitória de chegar às meias finais.

Esta segunda-feira a formação de Milwaukee venceu por 121-106, com Giannis Antetokonumpo a comandar. O jogador grego terminou o jogo com um duplo duplo de 31 pontos e 15 ressaltos, aos quais somou oito assistências.

Na Conferência Oeste continua tudo em aberto. Os Lakers venceram os Portland Trail Blazers por 135-115 e estão a uma vitória de passar à fase seguinte.

LeBron James foi o destaque do jogo com um duplo duplo de 30 pontos, 10 assistências e seis ressaltos, num jogo em que os Lakers vestiram um equipamento especial de homenagem a Kobe Bryant e à filha Gianna.

Nos Blazers, a mará de azar para Damian Lillard parece não passar. Depois de ter saído do jogo dois com uma lesão no dedo, desta vez abandonou o jogo devido a uma lesão no joelho direito.

Os Oklahoma City Thunder venceram os Houston Rockets por 117-114 e empataram a eliminatória (2-2).