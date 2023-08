Ruben Guerreiro abandonou a Volta a Espanha na sequência de uma queda sofrida na etapa de terça-feira.

O «cowboy de Pegões», como é conhecido, fraturou a clavícula esquerda, mas conseguiu terminar a etapa e a continuidade na prova estava ainda a ser equacionada.

As sensações de Ruben Guerreiro não foram as melhores nesta quarta-feira e a Movistar anunciou o abandono do ciclista português antes do arranque da quinta etapa da Vuelta, seguindo-se este azar ao sofrido na última edição do Tour, que teve de abandonar devido a doença.