Rúben Guerreiro venceu neste domingo a nona etapa da Volta a Itália, conseguindo algo que nenhum português fazia há mais de três décadas.

No final, o ciclista do Montijo mostrou-se orgulhoso pela conquista da primeira vitória numa prova do World Tour, depois de ter sido segundo classificado no Santuario del Acebo e também numa etapa do Tirreno-Adriático.

«Estou muito contente por ter conseguido este sucesso. Mereço-o depois de tantos segundos lugares», começou por dizer.

«Tenho de agradecer à equipa, que fizeram um trabalho fantástico», acrescentou.

Guerreiro falou ainda do líder do Giro, o também português João Almeida, elogiando o compatriota.

«Conheço o João, ele é bom rapaz e um grande talento. Esta é uma geração de ciclistas portugueses que pode alcançar feitos importantes», concluiu.