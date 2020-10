A organização da Volta a Espanha retirou a vitória da nona etapa ao irlandês Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) e atribuiu o triunfo ao alemão Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe).



«Bennett foi relegado por ‘sprint' irregular. Pascal Ackermann vence a nona etapa», pode ler-se no comunicado da organização, isto depois de o irlandês ter dado dois ‘encontrões’ ao letão Emils Liepins (Trek-Segafredo).



Desta forma, Ackermann estreia-se a vencer na prova e o belga Gerben Thijssen (Lotto Soudal) ascende a segundo, enquanto o também alemão Max Kanter (Sunweb) foi promovido a terceiro.



Não houve alterações nos primeiros lugares da geral e Richard Carapaz (INEOS) manteve a liderança da Volta a Espanha, com 13 segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo colocado, e 28 sobre o irlandês Dan Martin (Israel Start-Up Nation), terceiro.



Já esta sexta-feira, decorre a 10.ª etapa, que liga Castro Urdiales a Suances, ao longo de 185 quilómetros, com apenas uma montanha classificada, o Alto de São Cipriano, de terceira categoria.