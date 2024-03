O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) venceu, esta quarta-feira, isolado, a terceira etapa da Volta à Catalunha, na ligação de 176,5 quilómetros entre Sant Joan de les Abadesses e Port Ainé (Pallars Sobirà), reforçando a liderança da classificação geral.

Na etapa com chegada em alto, Pogacar passou na meta ao fim de 04h34m25s, com 48 segundos de vantagem para o segundo classificado, o espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step), e 01m03s de vantagem para o terceiro da etapa, o italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

O português João Almeida (UAE Team Emirates) terminou a etapa no 17.º lugar, a 01m46s de Pogacar, que bisa na Volta à Catalunha, depois de ter ganho a segunda etapa, na terça-feira.

Na classificação geral, Pogacar reforça a liderança, aumentando a vantagem num total de 52 segundos para Mikel Landa, de 01m35s para 02m27s. O português João Almeida desceu do quarto ao 10.º lugar da geral e está agora a 03m52 do líder e colega de equipa.

Pogacar reforçou ainda as lideranças da camisola da montanha (55 pontos, para 40 de Landa) e dos pontos (28, para 12 de Landa). O francês Lenny Martinez (Groupama-FDJ) continua como líder da juventude, com 36 segundos de vantagem para Tiberi. Na classificação por equipas, a Movistar ascendeu à liderança que era da UAE Team Emirates, que deu um tombo para o 8.º lugar. A Movistar lidera, com 01m14s de vantagem para a Bahrain Victorious.

CLASSIFICAÇÃO GERAL (TOP-10):

1.º: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), 13h38m12s

2.º: Mikel Landa (Soudal Quick Step), + 02m27s

3.º: Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +02m55s

4.º: Lenny Martinez (Groupama-FDJ), + 03m21s

5.º: Chris Harper (Team Jayco Alula), +03m22s

6.º: Enric Mas (Movistar), + 03m27s

7.º: Sepp Kuss (Team Visma|Lease a Bike), + 03m34s

8.º: Wouter Poels (Bahrain Victorious), + 03m34s

9.º: Egan Bernal (Ineos Grenadiers), + 03m50s

10.º: JOÃO ALMEIDA (UAE Team Emirates), + 03m52s