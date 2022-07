Ruben Guerreiro não vai partir hoje para a nona etapa da 109.ª Volta a França, confirmou à agência Lusa o ciclista português da EF Education-EasyPost, explicando que começou a adoecer no sábado e sente-se «fisicamente mesmo muito mal».

«Hoje não vou partir. Ontem [sábado], comecei a adoecer. Sinto-me mesmo muito mal fisicamente, vou ter de ir para casa», declarou o ciclista que contraiu covid-19.

Ruben Guerreiro caiu nas duas primeiras etapas da 109.ª Volta a França, com a segunda queda a deixar o corredor de 28 anos maltratado e na última posição da geral.

Nos últimos dias, o português da EF Education-EasyPost vinha a recuperar e era já 78.º classificado, a 27.28 minutos do camisola amarela, o esloveno Tadej Pogacar.

Vencedor do Mont Ventoux Dénivelé Challenge em meados de junho, Guerreiro despede-se da sua segunda participação no Tour, prova em que foi 18.º da geral no ano passado, antes do arranque da nona etapa, que liga a cidade suíça de Aigle a Châtel, no total de 192,9 quilómetros.