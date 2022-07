O belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) venceu este sábado a oitava etapa da 109.ª Volta a França em bicicleta. O camisola verde do Tour impôs-se no sprint final, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), terceiro na etapa ainda atrás de Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) a reforçar a amarela da classificação geral.

Pogacar sai deste sábado mais líder face ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) fruto dos quatro segundos de bonificação alcançados, num dia que até não começou bem para o esloveno, bicampeão do Tour, bem como para mais 11 ciclistas, envolvidos numa impressionante queda, que ainda assim acabou por não ter consequências graves, à exceção do abandono de Kevin Vermaeke (DSM), na sequência da colisão.

Com cerca de dez quilómetros percorridos dos 186,3 que ligaram Dole (França) a Lausanne (Suíça), além de Pogacar, Matthews e Vermaeke, David Gaudu (Groupama-FDJ), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Peter Sagan (DSM), Maximilian Schachmann (Bora - Hansgrohe), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Albert Torres (Movistar), Martijn Tusveld (DSM) e Alexander Vlasov (Bora - Hansgrohe) também caíram.

«Estava lá no meio da colisão, fui ao chão, mas foi das quedas mais suaves que já tive. Fiquei bem», afirmou Pogacar, nas entrevistas rápidas após a etapa.

Pogacar aumentou para 39 segundos a vantagem para Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e para um minuto e 14 segundos a diferença para o britânico Geraint Thomas (INEOS), respetivamente segundo e terceiro na geral.

Quanto aos portugueses, Ruben Guerreiro (EF Education – EasyPost) foi 58.º na etapa a dois minutos e 18 segundos e Nelson Oliveira (Movistar) foi 93.º, a quatro minutos e 53 segundos. Na geral, Oliveira é 52.º a 18 minutos e 53 segundos de Pogacar e Guerreiro é 78.º, a 27 minutos e 28 segundos.

No domingo, a nona etapa tem uma ligação de 192,9 quilómetros entre Aigle, na Suíça, e Châtel, com duas contagens de montanha de primeira categoria no percurso.