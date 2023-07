Um, dois, três. Ainda com a primeira semana do Tour em andamento, Jasper Philipsen já leva três vitórias nesta edição da prova.

Em Bordéus, onde terminou a sétima etapa, o ciclista belga da Alpecin-Deceuninck voltou a superar a concorrência, impedindo Mark Cavendish (segundo) de fazer história e desempatar com Eddy Merckx no posto de ciclista com mais vitórias em etapas na Volta a França: ambos têm 34 triunfos.

Um dia depois das durezas da montanha, os favoritos tiveram um dia tranquilo e chegaram integrados no pelotão. Jonas Vingegaard mantém-se com a camisola amarela com 25 segundos de vantagem sobre Tadej Pogacar.

Neste sábado cumpre a oitava etapa do Tour. A ligação de Libourne a Limoges tem três contagens de montanha (uma de terceira e duas de quarta categoria), sendo expectável que favoritos à geral se poupem para domingo, dia da duríssima subida ao Puy de Dôme.