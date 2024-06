Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) venceu a segunda etapa da Volta a França em bicicleta.

Na segunda de três jornadas em solo italiano, foi novamente um francês a subir ao lugar mais alto do pódio e depois de um trabalho verdadeiramente sensacional. Com o pelotão despreocupado face à fuga, os homens da frente tiveram liberdade para brilhar e entre onze ciclistas, Vauquelin foi o mais forte. Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) terminou no segundo lugar, à frente de Quentin Pacher (Groupama-FDJ) que fechou o «top-3».

Ainda assim, o tão esperado duelo teve o primeiro «round» na segunda ascenção ao Côle de San Luca, quando Tadej Pogacar (UAE Emirates) decidiu atacar e com ele só seguiu Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike). Os dois melhores das últimas quatro edições do Tour mostraram ao que vinham e as contas da geral não podiam ser mais equilibradas. O esloveno é o novo camisola amarela, com Remco Evenepoel, Vingegaard e Richard Carapaz com o mesmo tempo.

Veja o vídeo do ataque de Tadej Pogacar:

Quer isto dizer que o reinado do «imperador» Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL) durou apenas um dia, já que o francês ocupa agora o quinto lugar da geral, a seis segundos do novo líder.

Nas restantes camisolas, Jonas Abrahamsen lidera agora a classificação dos pontos (camisola verde) e a classificação da montanha (camisola das bolinhas), sendo que na juventude (camisola branca), Remco Evenepoel assumiu a liderança.

Segue-se a terceira etapa desta Volta a França, que vai ligar Piacenza a Torino num total de 230.8km e que pode ter a primeira chegada ao sprint desta edição.