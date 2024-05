Jonathan Milan (Lidl-Trek) venceu a quarta etapa da Volta a Itália, numa chegada compacta ao sprint, em Andora.

Ao fim de 190km, o ciclista italiano foi mais forte que a concorrência e somou assim a quarta vitória da temporada. Com este triunfo, Milan assumiu a liderança da classificação por pontos, com 32 de vantagem sobre Tim Merlier.

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) completaram o pódio da etapa, que ficou marcada por muita chuva e algumas quedas. Torstein Traeen, Bram Welten e Biniam Girmay acabaram por desistir.

Quanto à classificação geral, Tadej Pogacar mantém a camisola rosa, com 46 segundos de vantagem sobre Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) e 47 para Daniel Martínez (Bora-hansgrohe).

Segue-se a quinta etapa do «Giro», com 178km entre Génova e Lucca e com mais uma provável chegada ao sprint.