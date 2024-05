Andrea Vendrame (Decathlon-AG2R La Mondiale) venceu a 19.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta.

Num dia completamente dominado pela fuga, o ciclista italiano acabou por ser o mais forte e chegou isolado à linha de meta, com uma vantagem de praticamente um minuto para o segundo classificado, Pelayo Sánchez (Movistar Team) e um minuto e sete segundos sobre Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).

O pelotão chegou com um atraso de mais de 15 minutos, liderado pela UAE Emirates, do líder Tadej Pogacar. Ao esloveno resta apenas uma etapa para confirmar a vitória neste «Giro», a terceira grande volta desde que é ciclista profissional. No restante «top-3», Daniel Martínez é segundo, a 7m42 de Pogacar, já Geraint Thomas está a mais de oito minutos.

Este sábado corre-se a 20.ª e penúltima etapa desta edição da Volta a Itália, que vai ligar Alpago até Bassano del Grappa, com duas ascenções ao Monte Grappa (duas contagens de primeira categoria), num total de 184km.