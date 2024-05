Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu a penúltima etapa da Volta a Itália em bicicleta.

Numa ligação entre Alpago e Bassano del Grappa (184km), o ciclista esloveno atacou na última subida do dia e voltou a cavar um «fosso» para a restante concorrência. Esta foi a sexta vitória do esloveno nesta edição do Giro, mais que qualquer outro.

Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) terminou a etapa no segundo lugar, à frente de Daniel Martínez (BORA-hansgrohe).

Quanto à classificação geral, Pogacar tem praticamente dez minutos de vantagem sobre Daniel Martínez e 10m24 para Geraint Thomas, à entrada para a última etapa da prova.

Apesar de ainda não ser oficialmente o vencedor, a jornada deste domingo (125km) que termina em Roma vai ser de consagração para o esloveno, que garante assim a terceira Grande Volta na carreira.