Tim Merlier (Soudal Quick-Step) venceu a 18.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta.

Numa chegada ao sprint que trouxe o pelotão compacto até à linha de meta, o ciclista belga bateu (por meia roda!) o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), líder da classificação por pontos. A fechar o «top-3», Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) voltou a não conseguir bater a concorrência e ficou-se pelo terceiro posto.

Quanto à classificação geral, mantém-se inalterada, com Tadej Pogacar bastante confortável na liderança e com uma vantagem de 7m42 sobre Daniel Martínez. Já Geraint Thomas ocupa o último lugar do pódio, a mais de oito minutos do esloveno e camisola rosa da competição.

Segue-se a 19.ª etapa desta edição da Volta a Itália, com três contagens de montanha e 157km de distância, que ligam Mortegliano a Sappada.