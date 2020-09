O ciclista português Luís Gomes, da equipa Kelly-Simoldes-UD Oliveirense, venceu esta segunda-feira a primeira etapa em linha da edição especial da Volta a Portugal, com chegada no alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Gomes, de 26 anos, cumpriu os 180 quilómetros da etapa mais longa, que ligou Montalegre a Viana, ao fim de 04h25m21s, batendo ao sprint Daniel Mestre e Gustavo Veloso, ambos da W52-FC Porto, segundo e terceiros, respetivamente.

Veloso, que venceu o prólogo em Fafe na véspera, mantém a camisola amarela. O espanhol tem Mestre como mais próximo perseguidor, a um segundo. Daniel Freitas (Miranda-Mortágua) subiu a terceiro da geral, estando a quatro segundos. Segue-se uma dupla da Efapel, nos quarto e quinto postos: António Carvalho a seis segundos e Jóni Brandão a sete.

Terça-feira é dia da segunda etapa em linha e novamente com chegada em alto. Desta feita, a uma das etapas sempre decisivas, com fim no alto da Senhora da Graça, no Monte Farinha, em Mondim de Basto. A partida para 167 quilómetros faz-se de Paredes e há quatro contagens de montanha, três delas de primeira categoria.