Gustavo Veloso, ciclista da W52-FC Porto, venceu pela primeira vez o prólogo da Volta a Portugal, aos 40 anos, será o primeiro camisola amarela da competição portuguesa.

«Mais importante do que a amarela, foi vencer o prólogo. Fiquei três vezes em segundo [na realidade, foi segundo em 2015 e em 2014, e terceiro no ano passado], muito perto do primeiro e, hoje, foi a vez de outros ficarem bem perto de mim. Sou uma amostra de como aos 40 anos ainda se pode andar bem. Adoro esta modalidade, sou ciclista por vocação», disse o ciclista depois de subir ao pódio, já de camisola vestida, de máscara e sem direito a champanhe.

Num primeiro esboço de domínio dos «dragões», que viram os seus corredores sucederem-se no hot seat em Fafe, o veterano galego foi mais rápido do que os jovens, cumprindo os sete quilómetros do prólogo exigente e técnico que abriu a edição especial da Volta a Portugal em 9.39 minutos, com uma média de 43,523 km/h.

O exercício individual de Veloso contra o cronómetro destronou o até então líder Daniel Mestre, seu companheiro na W52-FC Porto, que, por sua vez, já tinha «roubado» o primeiro lugar a Samuel Caldeira, com os «portistas» a conseguirem colocar quatro representantes no «top 10».

Mas «Gus», como também é conhecido, só respirou de alívio quando o campeão em título, o seu jovem colega João Rodrigues, cruzou a meta, a oito segundos do seu registo. Sozinho, a acompanhar a prestação do algarvio pela televisão, o bicampeão da prova (2014 e 2015) foi contido nas celebrações, limitando-se a abraçar Daniel Mestre, terceiro a um segundo, sem que nenhum elemento da sua equipa aparecesse para fazer a festa, num contexto fortemente marcado pela covid-19.

O feito de Veloso foi ainda mais significativo, porque o veterano bateu o grande favorito, Rafael Reis (Feirense), vencedor do ‘crono’ de abertura das edições de 2016 e 2018, que ficou a um segundo, no segundo lugar.

«Este resultado do Gustavo não me surpreende, num prólogo parecido, aqui em Fafe, em 2014, já tinha sido segundo», admitiu o ciclista de 28 anos, que já foi companheiro do galego na W52-FC Porto.

O galego vai partir de amarelo para a primeira e mais longa etapa da edição especial da Volta a Portugal, uma ligação de 180 quilómetros entre Montalegre e o alto de Santa Luzia (Viana do Castelo), onde a meta coincide com uma contagem de terceira categoria.