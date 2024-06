Já é conhecido o percurso e as equipas que se vão fazer à estrada, na 85.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta.

O Teatro Viriato, em Viseu, foi o palco da conferência de apresentação da prova, que decorre entre os dias 24 de julho e 4 de agosto. No total, vão ser dez etapas (mais um prólogo), com um total de 1540km e um dia de descanso. A última etapa é um contrarrelógio individual, com 26,7km, que termina precisamente na cidade de Viseu.

Recordar que no ano passado, Colin Stüssi (Team Voralberg) foi o grande vencedor, mais de um minuto de vantagem sobre Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) e António Carvalho (ABTF Betão-Feirense), que completaram o pódio final.