O FC Porto e o Sporting estão entre os dez clubes europeus que obtiveram penáltis com mais frequência desde o início da temporada 2018/2019, indica o mais recente estudo semanal do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira.

O estudo englobou os clubes que estiveram sempre presentes nas últimas três épocas – e estão no decurso da atual – no escalão principal das 31 ligas analisadas e o FC Porto surge na sexta posição, com um penálti a cada 272 minutos de jogo, no total das 118 partidas analisadas para as equipas portuguesas. Já o Sporting é oitavo nesta hierarquia geral europeia, com uma grande penalidade a cada 287 minutos.

A lista absoluta é liderada pelos sérvios do Estrela Vermelha, com um penálti a cada 239 minutos. Seguem-se Dínamo Kiev (2.º, um penálti a cada 256 minutos), PAOK Salónica (3.º, um penálti a cada 257 minutos), Slavia Praga (4.º, um penálti a cada 257 minutos) e Galatasaray (5.º, um penálti a cada 272 minutos). Em sétimo lugar, entre FC Porto e Sporting, surge o Steaua Bucareste (um penálti a cada 283 minutos) e o top-10 finda com o nono lugar do Shakhtar Donetsk (um penálti a cada 292 minutos) e o Manchester United, décimo, com um penálti a cada 299 minutos. A equipa onde jogam os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot é, das cinco principais ligas europeias, a que tem penáltis mais frequentemente.

Olhando só à realidade da liga portuguesa, onde FC Porto e Sporting se destacam, foram 12 os clubes analisados, ou seja, aqueles que estiveram sempre presentes na I Liga desde 2018/2019. As 118 jornadas analisadas englobam as 34 de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, mais 16 jornadas da atual temporada, ou seja, até ao final do ano civil 2021. A jornadas 17, já disputada, e a jornada 18, em curso, já não figuram nesta análise do CIES.

Há, de resto, outros dados a reter. O Tondela é, destes 12 clubes, o que obteve mais penáltis em relação ao número de grandes oportunidades criadas: um penálti a cada 19 grandes oportunidades de golo, seguido de V. Guimarães (21) e Sporting (22). O Benfica surge no fundo desta lista, com um penálti a favor a cada 49 grandes oportunidades.

Veja, na galeria associada, a frequência de penáltis nas equipas da liga portuguesa.