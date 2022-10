O clássico entre FC Porto e Benfica vai colocar frente a frente no Estádio do Dragão os dois primeiros classificados da Liga. À entrada para a 10.ª jornada, os encarnados são líderes isolados com 25 pontos, mais três do que os atuais campeões nacionais, e são a única das 18 equipas da prova que ainda não perdeu quer na Liga, quer em todas as frentes jogadas em 2022/23: Liga, Champions e Taça de Portugal.

Se o élan desta época parece jogar a favor do Benfica, o histórico de confrontos dá ânimo aos portistas, que não perdem com o rival há mais de três anos: 2 de março de 2019 é a data do último desaire da equipa de Sérgio Conceição com as águias (1-2 no Dragão). Desde então, seguiram-se nove jogos, com dois empates e sete vitórias, as últimas três (todas na época passada) seguidas.

A mais recente, que consagrou o FC Porto como campeão nacional 2021/22 em pleno Estádio da Luz, redundou também na centésima dos azuis e brancos em jogos oficiais com os encarnados e contribuiu para vincar uma tendência acentuada desde o início da década passada, quando os portistas passaram, definitivamente, para a frente de um histórico de confrontos com 250 jogos oficiais.

Quando entrarem em campo no clássico desta sexta-feira, os portistas vão em busca da 101.ª vitória sobre o rival lisboeta, enquanto as águias procuram a 89.ª. Registaram-se ainda 62 empates.

Em jogos para a Liga, o saldo é ainda mais favorável ao FC Porto: 70 vitórias, 49 empates e 57 desaires. E mais ainda nos jogos no Dragão/Antas/Constituição, onde o registo do dragão é de 52 triunfos, 22 empates e 14 derrotas.

Paradoxo: é aqui que o ascendente dos portistas tem sido menos notado nos últimos anos: desde 2014/15 verificaram-se três vitórias para o FC Porto, três empates e dois triunfos do Benfica em jogos da Liga.

O 251.º duelo oficial entre FC Porto e Benfica será o primeiro que opõe Sérgio Conceição e Roger Schmidt, mas o 15.º de Conceição no comando dos portistas frente aos encarnados e, aqui, o saldo é-lhe francamente favorável: nove vitórias, três empates e duas derrotas, com 23 golos marcados e dez sofridos, soma que lhe permitiu virar do avesso um registo que era amplamente negativo quando chegou ao Dragão em 2017 depois de duelos com as águias ao serviço de Olhanense, Académica, Sp. Braga e V. Guimarães: tem agora 11 vitórias e nove derrotas em 24 jogos.

