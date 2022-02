Ruben Amorim está totalmente de acordo com Sérgio Conceição em relação à troca de elogios. O treinador do FC Porto tinha dito que os elogios do adversário não eram mais do que «canções de embalar», o treinador do Sporting compreende e até usou a mesma expressão, com um grande sorriso, quando foi desafiado a comentar os recentes elogios de Pep Guardiola.

«O que o Sérgio fez foi não deixar a equipa adormecer, eu faria a mesma coisa. Todos os treinadores gostam de ouvir elogios. Todos os treinadores conseguem fazer uma avaliação certa das equipas, tirando os elogios, sabemos o momento das equipas. O FC Porto está bem com os pontos que está. O Sporting também cresceu muito, é um facto. Encaro da mesma forma que o mister Sérgio Conceição. É um elogio que vale pouco para os treinadores», atirou.

Ainda esta semana, Pep Guardiola, já a perspetivar o embate com o Sporting, para a Liga dos Campeões, também se manifestou «impressionado» com a forma como o campeão joga. Estava lançada a deixa para Amorim que disparou de pronto: «Isso são canções de embalar», atirou sorridente.

Mais a sério, o treinador diz que o foco está no FC Porto, só depois vai pensar no City. «Temos uma montanha tão grande para escalar que é o FC Porto, depois falamos do City», acrescentou.

Pedro Gonçalves está fora do clássico com o FC Porto, mas é ainda uma incógnita para o regresso da Liga dos Campeões. De qualquer forma, Ruben Amorim garante que não vai fazer qualquer gestão no clássico a pensar no Manchester City.

«Seria pouco coerente fazer gestão para o jogo com o City quando não fiz contra o Famalicão. Vão todos e a melhor equipa que acho que pode vencer o FC Porto será a equipa apresentada. A pressão faz crescer mas era bom ter seis pontos de avanço. Mas é uma pressão boa. Neste momento já temos uma taça, estamos na meias-finais da Taça de Portugal e oitavos da Champions, mas preferia a pressão benéfica de ser campeão, mas tendo seis pontos de avanço», comentou ainda.