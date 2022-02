Após a vitória frente ao Marítimo (2-1), Sérgio Conceição foi confrontado com os elogios de Ruben Amorim ao FC Porto e disse que os mesmos soavam a «canções de embalar».

Nesta quinta-feira, o técnico portista foi questionado sobre o alcance da sua expressão. O que quis dizer com «canções de embalar?»

«Exatamente isso. O que quis dizer? Exatamente isso. Nós vamos defrontar o campeão nacional e eu justifiquei o porquê de dizer que este é o Sporting mais forte desde que estou. O Ruben poderá justificar nós estarmos em primeiro lugar, não sei, isso tem de perguntar a ele. Soa-me a canção de embalar, foi o que eu disse, soa-me, não sei. Até disse que eu ainda cantava para o meu filho mais novo. Para cantar não tenho grande jeito, mas histórias ainda lhe conto», atirou Sérgio Conceição, com um sorriso no rosto.

Durante a conferência de imprensa realizada no Olival, o treinador do FC Porto abordou ainda as palavras elogiosas do Pinto da Costa ou de Arrigo Sacchi: «Veja-se o Liverpool, o Manchester City, mas também o FC Porto, as equipas que estão a exprimir o melhor futebol da Europa», atirou antigo selecionador italiano e campeão da europa:

«São opiniões. Não quero esconder aquilo que temos feito, temos feito um trajeto bom. Não é excelente mas bom. As vitórias são importantes para que se no fim se festeje o tútulo. Temos é que ter mais pontos que o adversário. Fico, em nome do grupo de trabalho, contente por ouvir elogios nomeadamente de pessoas que já ganharam tanto no futebol. Soa a mais responsabilidade, mas não me deixo levar por esse tipo de elogios. De um momento para o outro, tudo pode mudar. É um recomeçar constante. Metem-me os pés no chão para que diga que temos de continuar e chegar ao final com títulos, senão não vale de nada», salientou Sérgio Conceição.