No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a propósito da revogação da OPA, a SAD do Benfica fala da necessidade de analisar os efeitos de um «contexto de enorme adversidade», motivo pela pandemia de covid-19.

As águias assumem como «previsível a redução de custos e despesas não indispensáveis» e «ponderação acrescidamente cuidada de todos os investimentos que estavam projetados».

Nesse sentido, «as transações de atletas serão analisadas muito cuidadosamente, tendo em vista promover e preservar na maior medida possível os ativos essenciais da Benfica SAD e assegurar a sua sustentabilidade».