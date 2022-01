O Benfica oficializou a contratação de Jéssica Silva, 24 horas depois de ter adiado a apresentação do sonante reforço para a equipa feminina.

A internacional portuguesa, de 27 anos, já se tinha despedido do Kansas City, último clube que representou, nas redes sociais, e fica agora confirmado o regresso a Portugal.

A avançada começou a carreira no Sp. Braga, há quatro anos, mas emigrou em 2016/17, primeiro para os espanhóis do Levante, depois para os franceses do Olympique Lyon, antes de atravessar o Atlântico para jogar na liga norte-americana.

Jéssica Silva, natural de Vila Nova de Milfontes, detém no seu historial a Liga dos Campeões em 2019/20 e um campeonato francês, conquistados ao serviço do Lyon, duas Taças da Suécia, a representar o Linkoping, já depois de ter envergado também as camisolas de União Ferreirense e Albergaria.

Jéssica Silva, que falhou por lesão a única presença de Portugal na fase final de um campeonato da Europa, em 2017, conta nove golos nas 80 vezes que vestiu a camisola da seleção portuguesa.

A jogadora assinou contrato com o Benfica até 2025.

