O Benfica agendou uma conferência de imprensa para as 16h00 desta quinta-feira, no Estádio da Luz, para apresentar uma nova jogadora para a equipa feminina de futebol. Porém, tal não aconteceu.



Nos ecrãs da sala de imprensa do Estádio da Luz chegou a surgir a imagem de Jéssica Silva, jogadora que recorreu às redes sociais para anunciar o fim da ligação ao Kansas City (Estados Unidos da América), mas a internacional portuguesa não chegou a aparecer junto dos jornalistas.



De acordo com a imprensa desportiva presente, o clube encarnado começou por justificar o atraso com demora nos exames médicos. Entretanto, mais de três horas depois, informou a comunicação social que a conferência teria de ser cancelada devido a questões burocráticas.



Jéssica Silva tem 27 anos e não joga em Portugal desde a temporada 2016/17, quando representou o Sp. Braga. Seguiram-se Levante (Espanha), Ol. Lyon (França) e Kansas City (Estados Unidos).