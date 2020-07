O vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Cidade, defende que «faz sentido» a cidade receber a final da Taça de Portugal.



«Sendo uma das equipas finalistas da prova de Lisboa e outra do Porto faz sentido que o jogo seja disputado num local com uma situação geográfica como a de Coimbra, entre aquelas duas cidades», afirmou à Lusa o autarca.



Carlos Cidade, responsável pelo pelouro do desporto, garantiu que as obras de reabilitação da pista de atletismo no Cidade de Coimbra «não interferem» com a logística do jogo.

Face à situação provocada pela pandemia de covid-19, o Estádio Nacional, em Oeiras, que é habitualmente o recinto da final da Taça de Portugal, tem alguns problemas e a FPF entendeu que a final deveria realizar-se noutro local. Assim, a prova rainha vai ser decidida em Coimbra, no dia 1 de agosto (20h45).

Esta vai ser a segunda final da competição mais tardia de sempre, apenas superada pelo jogo decisivo de 1983/84, quando foi disputado já na época seguinte, em 21 de agosto, devido a um diferendo sobre o local para a realização do encontro.