Agora sim, é oficial. Radamel Falcao é o novo jogador do Millonarios, da Colômbia.

Numa publicação nas redes sociais, o clube anunciou a chegada do antigo avançado do FC Porto, depois de muitas pistas que apontavam precisamente a este cenário.

Na próxima época, Falcao vai jogar com o número nove nas costas e representar assim, pela primeira vez como sénior, um clube na Colômbia.

«Quanto saí da Colômbia, disse que queria voltar para aqui e jogar no país, especialmente no Millonarios, o meu clube do coração e que marcou a minha infância. Antes de ir para a Argentina, estive perto de regressar à Colômbia, mas nunca joguei cá e acho que é o que me falta», garantiu o internacional colombiano.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Falcao: