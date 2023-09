O preço do gasóleo vai disparar em Portugal no início da próxima semana. De acordo com informação apurada pelo jornal ECO, parceiro da CNN Portugal, aquele que é o combustível mais utilizado em Portugal vai aumentar seis cêntimos.

Esse será o valor mais alto do gasóleo em quase um ano, mais precisamente desde 7 de novembro de 2023.

Também a gasolina vai aumentar, ainda que a previsão aponte para um acréscimo de meio cêntimo.