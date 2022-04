O Governo vai manter o desconto temporário do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) na próxima semana, informou esta sexta-feira o Ministério das Finanças. Assim, o preço do gasóleo deverá registar uma subida de 6 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deve subir 2 cêntimos por litro, de acordo com a CNN Portugal.

A variação reflete a subida na cotação do Brent no Mar do Norte, utilizado na União Europeia como referência.

O desconto temporário do ISP mantém-se assim nos 4,7 cêntimo por litro de gasóleo e nos 3,7 cêntimos por litro de gasolina, não sendo aplicada a fórmula que ajusta aquele imposto à receita do IVA.

Segundo o Governo, «de acordo com o mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, esta evolução dos preços determinaria uma descida do ISP de 0,9 cêntimos por litro de gasóleo e 0,3 cêntimos por litro de gasolina». No entanto, acrescenta, «atualmente verifica-se um desvio acumulado de dois cêntimos na taxa do ISP por litro de gasóleo e 0,8 cêntimos na taxa do ISP por litro de gasolina» e assim, «as descidas resultantes da aplicação da fórmula são descontadas aos desvios acumulados, não se concretizando, portanto, qualquer a alteração às taxas do ISP em vigor na próxima semana».