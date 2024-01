O gasóleo não vai sofrer alterações, mas a gasolina vai aumentar na próxima semana.



Tendo em conta os valores médios praticados pelas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, a partir de segunda-feira deverá passar a pagar 1,648 euros por litro de gasolina simples 95. O preço do litro de gasóleo simples deverá manter-se: 1,567 euros por litro.



Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Lembre-se que os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent à sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. É ainda de recordar que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.



