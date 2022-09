O gasóleo simples desceu 6,3 cêntimos por litro face à segunda-feira anterior, para um preço médio cobrado em Portugal continental de 1,76 euros. Já o gasóleo especial embarateceu 7 cêntimos por litro, para 1,784 euros. Estes são os preços médios mais baixos desde 22 de agosto, há cerca de um mês, informa a CNN Portugal.

Os dados são da Direção-Geral de Energia e Geologia, que os publica diariamente no seu site, sempre com informação da véspera.

Segundo a mesma fonte, as quatro gasolinas mais vendidas em Portugal (95 e 98, simples e especial) desceram todas apenas ligeiramente, menos de um cêntimo por litro. Verifica-se, pois, que as gasolinas 95 estão cerca de 12 cêntimos mais baratas do que estavam antes do início da guerra, com as gasolinas 98 cerca de dois cêntimos mais baratas.





Os gasóleos, contudo, continuam acima do preço anterior ao da invasão russa: estão cerca de dez cêntimos acima neste momento. Há três meses, quase no final de junho, estiveram cerca de 45 cêntimos mais caros – e os impostos já então tinham descido. Caso contrário, o recorde de um litro de gasóleo teria roçado os 2,4 euros por litro de preço médio em Portugal.